Бойовики зосередили вогонь в районі Донецького аеропорту - штаб

Про це прес-служба штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

"Найбільша кількість обстрілів зафіксовано за минулу добу в районі Донецького аеропорту. Там, неподалік Пісків і Опитного, загарбники неодноразово обстрілювали наші опорні пункти з гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

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Також збройні провокації відбувалися і на інших ділянках фронту.

На Маріупольському напрямку українські позиції були обстріляні зі стрілецької зброї в районі Старогнатівки.

Всього протягом минулої доби бойовики 36 разів порушували режим "повної тиші" в зоні проведення АТО. Кілька обстрілів українських позицій з боку терористів зафіксовано і після опівночі.