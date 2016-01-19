Росія поставила бойовикам "ЛНР" чотири вагони боєприпасів - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

Також, за його даними, на ділянку Хороше-Степове у Слов'яносербському районі Луганської області прибув новий артилерійський підрозділ бойовиків - 6 одиниць 122-міліметрових САУ 2С1 «Гвоздика».

Крім того, Тимчук зазначив, що «останнім часом звертають на себе увагу масова поява і використання формуваннями російсько-терористичних військ у першій лінії бойових броньованих машин (ББМ) - БМП-1,2, БТР-70,80, МТ-ЛБ. Основні ділянки, на яких бойовиками використовуються ББМ, - район Горлівки, Донецька, Докучаєвська».

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Також фіксується повернення бойовиками на низці ділянок на позиції важкої бронетехніки (танків) - ця техніка маскується, переміщення здійснюються в основному в нічний час доби.

За даними «ІС», розгорнутий на схід від Горлівки посилений батальйон бойовиків почав обладнати позиції. Для цього у даний район перекидається інженерна техніка - зафіксоване перекидання 2-х екскаваторів, 1-й полкової землерийної машини ПЗМ-2, бульдозера.

Крім того, відзначається активність двох пунктів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника - в районі Єнакієвого і південь від Донецька (в районі Кам'янки), силами яких противник намагається порушити роботу засобів зв'язку сил АТО.