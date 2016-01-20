Розмінування на Донбасі має завершитися до 21 березня - представник ОБСЄ

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

"Сьогодні в робочій групі з безпеки були узгоджені терміни завершення розмінування ділянок та відновлення важливих цивільних об'єктів - до 21 березня", - сказав Сайдік.

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За його словами, дві з дванадцяти ділянок вже розміновані.

Крім того, він зазначив, що в робочій підгрупі з безпеки звернули увагу на термінове зняття всіх обмежень щодо свободи пересування представників моніторингової місії ОБСЄ, яка перебуває в Україні.