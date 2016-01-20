Розмінування на Донбасі має завершитися до 21 березня - представник ОБСЄ
21:09, 20 січня 2016Війна
345 0
Розмінування територій на Донбасі має завершитися до 21 березня.
Сайдік повідомив про завершення розмінування Донбасу 21 березня / unmultimedia.org
Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на заяву спеціального представника ОБСЄ Мартіна Сайдіка за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.
"Сьогодні в робочій групі з безпеки були узгоджені терміни завершення розмінування ділянок та відновлення важливих цивільних об'єктів - до 21 березня", - сказав Сайдік.
Читайте такожЗ початку АТО сапери знешкодили на Донбасі понад 26 тисяч вибухових пристроїв
За його словами, дві з дванадцяти ділянок вже розміновані.
Крім того, він зазначив, що в робочій підгрупі з безпеки звернули увагу на термінове зняття всіх обмежень щодо свободи пересування представників моніторингової місії ОБСЄ, яка перебуває в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter