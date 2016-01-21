Розвідники повідомили про низьку ефективність оголошеної бойовиками "мобілізації"

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Відзначається погіршення стану укомплектованості з’єднань і частин 1 та 2 АК особовим складом через небажання населення окупованих територій брати участь у бойових діях. Ефективність оголошеної окупаційною владою мобілізації є низькою. З початку січня ц.р. в Алчевську для проходження військової служби відібрано лише 1% від запланованої кількості призовників», - йдеться у повідомленні.

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Розвідники зазначають, що з метою виявлення осіб, які самовільно залишили військові частини, та недопущення їхнього проникнення на територію Росії, ФСБ РФ посилила контроль за ділянкою російсько-українського кордону в Ростовській області.