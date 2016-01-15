У Генштабі заявили, що сьома хвиля мобілізації буде меншою за попередню

У Генеральному штабі Збройних Сил України заявляють, що сьома хвиля мобілізації до ЗСУ відбудеться.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що внаслідок демобілізації четвертої хвилі виникне потреба доукомплектувати ЗСУ.

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"Комплектація буде проводитись як контрактниками, так і мобілізованими. Природно, чим більше буде залучено контрактників, тим меншою буде потреба в мобілізованих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважується, що ЗСУ зацікавлені в максимальному комплектуванні професійними та мотивованими кадрами - військовослужбовцями за контрактом.

"Зараз ведеться робота із мобілізованими четвертої хвилі, а також демобілізованими попередніх хвиль для залучення їх до служби за контрактом. Після того, як стане зрозумілою кількість контрактників, зможемо назвати потребу в мобілізованих", - пояснили у Генштабі.

Згідно з повідомленням, в ЗСУ проведено оптимізацію військових частин та бойової підготовки, армія отримала нову техніку та озброєння.

"Ми робимо ставку на посилення бойових спроможностей за рахунок навченості та забезпеченості, а не кількості особового складу", - наголосили в Генштабі і додали, що таким чином, "уже зараз можна сказати, що сьома хвиля буде меншою за попередні".

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Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент України Петро Порошенко заявив, що підтримає оголошення чергової мобілізації до лав Збройних сил, якщо у цьому виникне потреба.

При цьому Порошенко наголосив, що відповідна ініціатива має виходити з боку Міністерства оборони та Генерального штабу.

За його словами, у разі озвучення такої ініціативи відповідний законопроект одразу буде внесено на розгляд Верховної Ради.