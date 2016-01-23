За минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще один отримав поранення - Лисенко

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН.

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"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, підірвавшись на вибуховому пристрої, ще один отримав поранення в результаті бойових дій", - зазначив він.

За словами Лисенка, після тривалого часу провокаційних обстрілів сил АТО вчорашню ситуацію на лінії розмежування можна охарактеризувати як "бойові дії низької інтенсивності".