На Донбасі з початку січня жодного разу не застосовувалася артилерія - Порошенко

Про це глава держави сказав на Конференції представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожЗа минулу добу в зоні АТО один український військовий загинув, ще один отримав поранення - Лисенко"Всі якось не помітили, що з 1 січня у нас немає застосування артилерії взагалі. У нас було лише декілька, чотири чи п'ять (випадків) використання систем залпового вогню, неприцільних. І по мінометах, і по танках, і по іншій відведеній зброї ми маємо кардинальний прогрес, який захищає життя і українських воїнів, і українських цивільних", - сказав Порошенко.

На його переконання, світова спільнота бачить, що українська сторона відповідально ставиться до виконання Мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Також глава держави заявив, що він твердо вірить у повернення українського суверенітету на Донбас вже в нинішньому році.

За його словами для цього необхідно, щоб Росія та бойовики продемонстрували реальний прогрес у виконанні Мінських угод.

«Цю принципову позицію я довів до відома наших міжнародних партнерів. В тому числі і під час зустрічей в Давосі, звідки я повернувся сьогодні вночі», - зауважив президент.