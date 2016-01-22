Бойовики вже 17 разів обстріляли сили АТО протягом дня
Протягом дня бойовики 17 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції на Донбасі, найбільше випадків порушення перемир'я зафіксовано на Светлодарской дузі.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.
«Проросійські бойовики продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі. Протягом дня вони 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських Збройних сил», - йдеться в повідомленні.
За даними прес-центру, найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Светлодарской дузі в районі тимчасово окупованій Горлівки.
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«По опорних пунктах сил АТО неподалік від Зайцевого і Майорська окупанти вели провокаційний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі Донецького аеропорту наші позиції в Пісках і Опитному були обстріляні зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.
Крім того, з гранатометів різних типів бойовики вели прицільний вогонь по українських опорних пунктах біля Мар'їнки та Луганського.
Наголошується, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
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