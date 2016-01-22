Бойовики вже 17 разів обстріляли сили АТО протягом дня

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

«Проросійські бойовики продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі. Протягом дня вони 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських Збройних сил», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Светлодарской дузі в районі тимчасово окупованій Горлівки.

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«По опорних пунктах сил АТО неподалік від Зайцевого і Майорська окупанти вели провокаційний вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів. В районі Донецького аеропорту наші позиції в Пісках і Опитному були обстріляні зі стрілецької зброї», - йдеться в повідомленні.

Крім того, з гранатометів різних типів бойовики вели прицільний вогонь по українських опорних пунктах біля Мар'їнки та Луганського.

Наголошується, що українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

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