Сьогодні в Маріуполі згадуватимуть жертв обстрілу "Градами" бойовиків житлових будинків рік тому

Як повідомляє Маріупольська міськрада, у зв'язку з річницею трагічних подій у «Східному» 24 січня оголошено на території Маріуполя Днем пам'яті.

Об 11.30 відбудеться загальноміська хвилина мовчання за загиблими в результаті теракту.

В цей час на 60 секунд буде ввімкнено електросирени.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 24 січня 2015 року терористи з реактивної системи залпового вогню «Град» обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули більш як 30 людей, понад 100 були поранені. В результаті обстрілу було пошкоджено 55 багатоповерхових будинків, в 11 з них було пряме влучення ракет.

Пізніше в СБУ заявили, що контррозвідка спецслужби ліквідувала російсько-терористичне угруповання, яке 24 січня обстріляло квартали в Маріуполі.