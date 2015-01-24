ОБСЄ закликає розслідувати криваві події у Маріуполі

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОБСЄ, Апакан вважає, що артилерійський обстріл Маріуполя є безвідповідальним, нерозбірливим та ганебним нападом, який був спрямований на густонаселені житлові райони міста, включно з жінками, дітьми та особами похилого віку.

"Я засуджую цей насильницький акт рішучим чином та закликаю провести повне розслідування інциденту. Я також висловлюю мої найщиріші та глибокі співчуття сім'ям загиблих та народу України", - зазначив Апакан.

Разом з тим він висловлює переконання, що ця небезпечна ситуація не може продовжуватися.

Читайте такожКількість жертв теракту в Маріуполі зростає: загинули вже 30 осіб"Ми потребуємо негайного припинення вогню. Україна та її народ потребують та заслуговують миру. Сторони повинні повернутися до столу переговорів без будь-якої подальшої затримки та повністю імплементувати положення Мінських угод", - наголосив голова моніторингової місії.