Бойовики "поливали" вогнем укріплення українських військових поблизу 6 населених пунктів

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що бойовики вели вогонь по укріпленнях українських військовослужбовців неподалік Опитного, Пісків, Луганського, Новгородського, Зайцевого та Мар’їнки.

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Знову найгарячіше було в районі Донецького аеропорту. "Противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Близько 23 години проросійські найманці вели вогонь по нашому опорному пункту неподалік Пісків з танка", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, неспокійно було в районі тимчасово окупованої Горлівки. Тут бойовики обстрілювали позиції сил АТО з різних видів зброї неподалік Новгородського та Зайцевого.

Загалом впродовж минулої доби противник 44 рази відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО.