Бойовики "поливали" вогнем укріплення українських військових поблизу 6 населених пунктів
Проросійські найманці не припиняють обстріли позицій українських військових у зоні проведення АТО.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що бойовики вели вогонь по укріпленнях українських військовослужбовців неподалік Опитного, Пісків, Луганського, Новгородського, Зайцевого та Мар’їнки.
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Знову найгарячіше було в районі Донецького аеропорту. "Противник обстрілював українські позиції зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Близько 23 години проросійські найманці вели вогонь по нашому опорному пункту неподалік Пісків з танка", - йдеться у повідомленні штабу.
Крім того, неспокійно було в районі тимчасово окупованої Горлівки. Тут бойовики обстрілювали позиції сил АТО з різних видів зброї неподалік Новгородського та Зайцевого.
Загалом впродовж минулої доби противник 44 рази відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 26 січня 2016 року:Проросійські найманці не припиняють обстріли ...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 25 января 2016 г.