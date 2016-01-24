Бойовики накрили вогнем з гранатометів укріплення сил АТО на Світлодарській дузі
У зоні проведення АТО проросійські бандити продовжують обстріли, незважаючи на домовленості щодо перемир’я.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що переважна більшість порушень "режиму тиші" відбулася на Донецькому напрямку.
Крім того, на Світлодарській дузі противник вів вогонь з гранатометів по укріпленнях українських військових неподалік Майорська та Зайцевого.
У районі Донецького аеропорту позиції сил АТО у Пісках та Опитному бойовики обстрілювали з різних типів гранатометів та стрілецької зброї.
Читайте такожБойовики сьогодні 11 разів обстріляли позиції сил АТО, переважно - на донецькому напрямку
На Маріупольському напрямку з великокаліберного кулемета був обстріляний український опорний пункт в селищі Широкине, а по позиціях українських бійців неподалік Старогнатівки ворог вів вогонь зі 120-мм міномету.
"Загалом протягом минулої доби окупанти 38 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО", - повідомили у штабі.