Бойовики накрили вогнем з гранатометів укріплення сил АТО на Світлодарській дузі

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що переважна більшість порушень "режиму тиші" відбулася на Донецькому напрямку.

Крім того, на Світлодарській дузі противник вів вогонь з гранатометів по укріпленнях українських військових неподалік Майорська та Зайцевого.

У районі Донецького аеропорту позиції сил АТО у Пісках та Опитному бойовики обстрілювали з різних типів гранатометів та стрілецької зброї.

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На Маріупольському напрямку з великокаліберного кулемета був обстріляний український опорний пункт в селищі Широкине, а по позиціях українських бійців неподалік Старогнатівки ворог вів вогонь зі 120-мм міномету.

"Загалом протягом минулої доби окупанти 38 разів обстрілювали опорні пункти сил АТО", - повідомили у штабі.