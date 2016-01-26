За минулу добу поблизу Пісків поранено українського військового

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військовослужбовців немає, один зазнав поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак один наш боєць отримав поранення. Це сталося поблизу селища Піски", - сказав Мотузяник.

Читайте такожБойовики накрили вогнем з гранатометів укріплення сил АТО на Світлодарській дузі

За його словами, протягом вчорашнього дня на Луганському напрямку було традиційно тихо. У той же час на Донецькому напрямку обстановка незмінна – тривають бойові дії низької інтенсивності по всьому фронту. Активно працюють снайпери противника (зокрема, на Світлодарській дузі та в Донецькому аеропорту). У Пісках відбувся танковий обстріл наших позицій.

Що стосується Маріупольського напрямку, то там противник порушив режим тиші лише в Мар’їнці. При цьому важке озброєння НЗФ не застосовували, проте відбулося 2 снайперських обстріли.