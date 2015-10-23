За тиждень статус учасника бойових дій отримали менше 240 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, прес-секретар Міністерства оборони України Вікторія Кушнір повідомила на брифінгу, що статус учасника бойових дій на даний момент отримали майже 76 тис. військовослужбовців.

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"Йде робота з надання статусу учасника бойових дій військовослужбовцям-учасникам АТО. На сьогоднішній день цей статус отримали 75 950 військовослужбовців та працівників Збройних сил України", - сказала вона.

У той же час 16 жовтня Міноборони заявляло, що на той момент цей статус було надано 75 712 військовим, причому за першу половину місяця такий статус отримав 4 481 військовослужбовець та працівник ЗСУ.

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Як повідомляв УНІАН, у свою чергу, за даними Міністерства внутрішніх справ, станом на 16 жовтня статус учасника бойових дій отримали 50,5 тис. правоохоронців.