Тригодинний бій у Мар'їнці: в секторі "М" розповіли, чому сили АТО відкрили вогонь у відповідь

Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Олександр Кіндсфатер, передає "112 Україна".

У районі Мар'їнки бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів і зенітних установок. Крім того, вони двічі застосували 82-мм міномети.

"У зв'язку з прямою загрозою життю особового складу українські військові 7 разів відкривали вогонь. Наявність постраждалих уточнюється. Останній обстріл був зафіксований близько 23:00 години", - повідомив Кіндсфатер.

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Він пояснив, що, за оперативною інформацією, на лінії розмежування в районі Мар'їнки і Красногорівки у бойовиків відбувається постійна ротація особового складу регулярних підрозділів російської армії.

"Тому, найімовірніше, вони таким чином здійснюють обкатку нових підрозділів у бойових умовах, а також виявляють наші вогневі точки. Що стосується вчорашнього зіткнення, то варто зазначити, що обстрілювати наші позиції бойовики почали одразу, після того, як представники місії ОБСЄ залишили розташування окупантів, де перебували протягом всього вчорашнього дня", – зазначив представник штабу.

Раніше УНІАН повідомляв, що в районі Мар'їнки унаслідок бою у вівторок, 26 січня, ввечері між російсько-терористичними військами і силами АТО поранений український військовий з позивним "Ведмідь".