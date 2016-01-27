В районі Мар'їнки відбувся тригодинний бій, поранено українського військового - журналіст

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст ТСН Андрій Цаплієнко.

"Знову Мар'їнка, знову поранений боєць, якого я добре знаю. Сорок хвилин тому закінчився бій. По позиціях "Бунгало", "Центр" і іншим ВОПам на "передку" валили з усього, що було під рукою у "сепарів"", - йдеться в повідомленні.

При цьому Цаплієнко уточнює, що за повідомленням агентури, в районі Мар'їнки проходять бойове злагодження кадрові морські піхотинці РФ. "Тренуються на наших хлопцях, як на полігоні", - зазначив він.

Читайте такожКомандування двох армійських корпусів військ РФ приховує реальну кількість своїх втрат на Донбасі - розвідка

За словами журналіста, бойовики відкрили вогонь по українських позиціях, як тільки район Мар'їнки покинули спостерігачі ОБСЄ. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, бій тривав три години.

"З нашої сторони один поранений, позивний "Ведмідь". Простий стрілець, з мобілізованих, але надзвичайно сміливий чоловік. У цій війні перші кулі дістаються сміливим. У "Ведмедя" обсипало осколками руку, він буде жити", - написав Цапленко.

Опять Марьинка, опять ранен боец, которого я хорошо знаю. Сорок минут назад закончился бой. По позициям "Бунгало", "Цент... Posted by Andriy Tsaplienko on Tuesday, January 26, 2016

Як повідомляв УНІАН раніше, незважаючи на домовленості про припинення вогню, бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних Сил України. З початку доби 26 січня проросійські найманці 19 разів обстрілювали позиції сил АТО.