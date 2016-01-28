Бойовики посилюють бандформування в районі Старомихайлівки – ІС

Про це повідомляє група "Інформаційний спротив".

"Йде посилення бандформування, що оперує в районі Старомихайлівки (напрямок – Красногорівка). За добу зафіксовано перекидання не менше взводу, а також до 5 од. ББМ (2 од. – БМП-2, МТ-ЛБ)", - йдеться у ньому.

Крім того, уточнено інформацію щодо артилерії і танків терористів в Донецьку: в приватному секторі південніше вулиці Стратонавтів мережею групи ІС ідентифікована батарея 122-мм гаубиць Д-30 – 8 одиниць, а також 11 танків, розосереджених по подвір'ях.

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Повідомляється, що в Стаханові Луганської області розгорнуто пункт управління бойовиків. Даний пункт візьме під контроль обидва сектори від Санжарівки до Бахмутської траси.

"Також в районі Стаханова, Брянки та Ірміно, йде розгортання ще однією батальйонної тактичної групи (БТГ) бойовиків", - повідомляє ІС.

Крім того, на південно-східній околиці Перевальська і за містом у посадках зафіксовано дві групи танків (усього 12 одиниць) на позиціях.