За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений
13:08, 28 січня 2016Війна
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За минулу добу 40 обстрілів було здійснено з боку незаконних збройних формувань сил АТО.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок 40 провокативних обстрілів з боку бойовиків жоден український військовий не загинув і не був поранений.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу 40 обстрілів було здійснено з боку незаконних збройних формувань сил АТО. Однак, незважаючи на обстріли, жодних втрат українські військові не понесли - жоден українській воїн не загинув і не був поранений", - сказав Мотузяник.
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