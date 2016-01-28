За добу в зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок 40 провокативних обстрілів з боку бойовиків жоден український військовий не загинув і не був поранений.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу 40 обстрілів було здійснено з боку незаконних збройних формувань сил АТО. Однак, незважаючи на обстріли, жодних втрат українські військові не понесли - жоден українській воїн не загинув і не був поранений", - сказав Мотузяник.