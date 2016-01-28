Росія хоче з лютого продовжити поставки так званої "гуманітарної допомоги" на Донбас

У 2016 році МНС Росії в лютому знову направить в Донецьку і Луганську області кілька колон із «гуманітарною допомогою».

Про це ТАСС заявив перший заступник глави МНС РФ Володимир Степанов.

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"На цей рік ця робота спланована. З урахуванням колон, які були в грудні, в Донецьку і Луганську області було доставлено достатньо гуманітарної допомоги. У лютому доставка гуманітарної допомоги продовжиться, вже зараз йде формування чергової колони", - сказав він.

За його словами, в 2016 році МНС РФ продовжить постачання «обладнання та техніки для рятувальників і пожежників», які працюють у Донецькій і Луганській областях.

«З серпня 2014 року 48 колон МНС доставили в Донбас понад 58 тис. т першочергових життєво важливих гуманітарних вантажів», - сказав чиновник.

Крім того, Степанов, кажучи про плани відомства, відзначив, що МНС РФ планує найближчим часом евакуювати з території Донецької і Луганської областей більш як 20 тяжко поранених дітей.

"На 5 лютого у нас запланована чергова евакуація дітей - 20 дітей будуть доставлені на лікування в Москву", - сказав він і відзначив, що впродовж 2015 року літаками МНС на лікування та реабілітацію з травмами було доставлено 224 дитини.

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"Всі вони одержали необхідне лікування, деякі з них вже пройшли реабілітацію, деякі ще доліковуються", - сказав російський чиновник.

Як повідомляв УНІАН, українська сторона неодноразово наголошувала, що всі подібні вантажі з Росії, які Москва називає «гуманітарними», переміщалися на територію України незаконно, без згоди уряду, з порушенням національного законодавства та загальноприйнятої міжнародної практики.