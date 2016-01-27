За минулу добу в зоні АТО поранено українського військового

Впродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції було поранено одного українського військовослужбовця.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожРозвідка передала місії ОБСЄ інформацію про заборонене озброєння в деяких районах Донбасу

“Внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції було поранено одного українського військового. Інших втрат в зоні АТО за минулу добу не було”, - зазначив Лисенко.

Він наголосив, що за минулу добу обстановка на сході України дещо загострилася. Зросла інтенсивність ворожих обстрілів позицій сил АТО на Донецькому та Маріупольському напрямках. Противник епізодично застосовував міномети та здійснив обстріл з танку. Сили АТО відкривали вогонь у відповідь на найбільш зухвалі провокації ворога.

"На Луганському напрямку минулої доби традиційно зберігалося повне затишшя. Втім на Донецькому напрямку бойовики порушували режим тиші по всій лінії фронту. Поблизу селища Зайцеве, що на північ від окупованої Горлівки українські позиції були обстріляні ворогом з 82-мм мінометів двічі впродовж доби: рано-вранці та після заходу сонця", - повідомив Лисенко.

За його словами, також бойовики провели потужний мінометний обстріл сил АТО поблизу Троїцького, що на південному заході від Горлівки. Тоді протягом 30 хвилин ворог випустив по позиціях сил АТО 20 мін калібру 82 мм.

Речник зазначив, що поблизу Донецького аеропорту й досі фіксується найбільша кількість ворожих обстрілів.

Читайте такожУ поліції розповіли про причини вчорашніх поранень військових на Луганщині

"Активізувалися ворожі снайпери, які провели 7 обстрілів у районі Донецького летовища. Там же, у районі Пісків, наші позиції були обстріляні з озброєння танку ворога", - додав він.

Разом із тим на Маріупольському напрямку гарячими точками впродовж минулої доби були Мар’їнка та Красногорівка. У Красногорівці відбувся ворожий мінометний обстріл, констатував Лисенко.