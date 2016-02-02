Впродовж дня бойовики 35 разів обстрілювали позиції сил АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що переважна більшість випадків порушення режиму тиші зафіксована на Донецькому напрямку.

Зокрема, в Авдіївці з міномету калібру 82 мм було обстріляно український опорний пункт. В районі Донецького аеропорту противник вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та мінометів по позиціях сил АТО в Пісках та Опитному.

Читайте такожУ штабі АТО вказали на часткову відповідальність ОБСЄ за ескалацію конфлікту на Донбасі

Неподалік тимчасово окупованої Горлівки бойовики обстрілювали укріплення українських військ зі стрілецької зброї в Верхньоторецькому та Луганському. Також по українському опорному пункту в Троїцькому бойовики застосували міномет.

На Маріупольському напрямку по позиціях сил АТО в районі Красногорівки окупанти вели вогонь з міномету та великокаліберного кулемету.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені двоє українських військовослужбовців