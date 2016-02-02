Впродовж дня бойовики 35 разів обстрілювали позиції сил АТО
В зоні проведення АТО ситуація впродовж дня залишалася напруженою - бойовики 35 разів обстрілювали позиції українських військових.
Про це йдеться у повідомленні прес-центр штабу АТО.
Зазначається, що переважна більшість випадків порушення режиму тиші зафіксована на Донецькому напрямку.
Зокрема, в Авдіївці з міномету калібру 82 мм було обстріляно український опорний пункт. В районі Донецького аеропорту противник вів вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та мінометів по позиціях сил АТО в Пісках та Опитному.
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Неподалік тимчасово окупованої Горлівки бойовики обстрілювали укріплення українських військ зі стрілецької зброї в Верхньоторецькому та Луганському. Також по українському опорному пункту в Троїцькому бойовики застосували міномет.
На Маріупольському напрямку по позиціях сил АТО в районі Красногорівки окупанти вели вогонь з міномету та великокаліберного кулемету.
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