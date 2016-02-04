Бойовики на Луганщині здійснили показові обстріли для кураторів з Росії - штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За оперативними даними на територію самопроголошеної «ЛНР» прибули куратори з РФ. Разом з ними прибула група офіцерів ГШ РФ з метою перевірити системи оперативної та бойової підготовки незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для демонстрації своєї підготовки, бойовиками незаконних збройних формувань усупереч Мінським домовленостям в напрямку Трьохізбенки було випущено 60 мін з мінометів калібру 82 мм.

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"Здійснювався прицільний обстріл позицій Збройних Сил України з боку Красного Лиману із АГС, крупнокаліберних кулеметів и 82мм мінометів. У Станиці Луганській також зафіксовані постріли із 120 мм міномету з боку Ніколаєвки", - повідомили в штабі АТО.

Цей «показовий виступ» відбувався з 19.00 до 20.00 години.

Наголошується, що "дані обстріли були проведені навмисно, для демонстрації своїм кремлівським господарям готовності будь-якої миті продовжити ескалацію конфлікту на Донбасі".

Чергові обстріли бойовиків Трьохізбенки та Станиці ЛуганськоїЗа оперативними даними на територію самопроголошеної «ЛНР... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, February 3, 2016

Як повідомляв УНІАН, з початку минулої доби бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Зокрема, бойовики обстрілювали позиції сил антитерористичної операції в Мар'їнці та Авдіївці з гранатометів різних систем.