Тука пригрозив закрити пішохідний перехід у Станиці Луганській

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

«Учора, 3 лютого, з 19:00 протягом години терористи із 82-мм мінометів (близько 50 пострілів), автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли опорний пункт українських військових у Трьохізбенці неподалік від зруйнованого мосту», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що вогонь вівся з боку с.Красний Лиман, що зараз підконтрольне так званій «ЛНР». Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

У ВЦА додали, що близько 21:00 терористи з 82-мм мінометів обстріляли пішохідний пункт пропуску в Станиці Луганській. Більшість мін впала біля мосту в «сірій зоні», але деякі – біля переходу на українському боці.

Сьогодні з ранку в Луганській обласній ВЦА відбулася термінова нарада щодо обстрілу переходу. Її керівник Георгій Тука заявив про закриття пішохідного переходу в Станиці.

«Моя позиція залишається незмінною: якщо обстріл повториться – ми закриємо пішохідний перехід у Станиці», - наголосив він.