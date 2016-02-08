Бойовики обстріляли позиції сил АТО понад 60 разів - штаб
Українські опорні пункти в районі Зайцевого, Новгородського, Миронівського та Старогнатівки були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати позиції Збройних Сил України в районі проведення АТО. За минулу добу вони 61 раз відкривали вогонь по українських опорних пунктах.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що основні гарячі точки – це передмістя Донецька та район тимчасово окупованої Горлівки.
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"Так з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні наші укріплення в Пісках та Опитному. 16 разів терористи відкривали вогонь по українських опорних пунктах неподалік Мар’їнки. Тут ворог, окрім стрілецької зброї, застосовував міномети калібру 82 та 120 мм", - йдеться у повідомленні.
Також мінометному обстрілу піддалися позиції військових у Троїцькому, Майорську та Красногорівці.
"Українські опорні пункти в районі Зайцевого, Новгородського, Миронівського та Старогнатівки були обстріляні з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - заявили у штабі.
В окремих випадках українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 08 лютого 2016 року:Проросійські бойовики не припиняють обстріл...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 7 лютого 2016 р.