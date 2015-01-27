Евакуації з "гарячих точок" в зоні АТО підлягає близько 4 тисяч дітей

З Дебальцеве з прилеглими населеними пунктами необхідно вивезти - не більше 1000 дітей, Красногорівки - не більше 300 дітей, Мар'їнки - близько 200 дітей, Авдіївки - не більше 600 дітей, Майорських - не більше 200 дітей, Вуглегірська - не більше 150 дітей, Станиці Луганської - близько 1000 дітей та Кримського - від 10 до 20 дітей, передає ZN.UA.

Читайте такожБлизько 500 тис дітей залишаються на окупованих територіях Донбасу"Я нещодавно повернувся зі Станиці Луганської. Ситуація критична. Діти з батьками живуть у підвалах, але не виїжджають. По-перше - нікому не довіряють. На жаль, дуже слабо ведеться роз'яснювальна робота серед людей. Друге - бояться мародерів. Третє - і найголовніше - люди не мають чіткої інформації куди їхати, як вони будуть захищені", - заявив Микола Кулеба.

За словами дитячого омбудсмена, примусово вивозити дітей не дозволяє українське законодавство.

Уповноважений президента зазначив, що необхідно розробити механізм евакуації дітей у разі настання екстреної ситуації без згоди батьків. "Таким чином, із ситуації я бачу такий вихід: донести до свідомості батьків необхідність негайної евакуації; чітко показати батькам - куди і з ким поїде їхня дитина", - підсумував омбудсмен.

Як повідомляв УНІАН, уповноважений президента з прав дитини Миколи Кулеба повідомив, що за час конфлікту на Донбасі загинули 60 дітей. На окупованій території України залишається ще 500 тис. дітей.