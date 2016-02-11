Пушилін сумнівається, що "вибори" на окупованому Донбасі відбудуться у лютому-квітні

Один із ватажків так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що можливостей провести у лютому-квітні «вибори» на тимчасово окупованій території Донбасу немає.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

Читайте такожРосія передала бойовикам зняті з озброєння гаубиці, терористи тримають їх біля лінії розмежування - розслідування (фото)

"Що стосується виборів, то ми наголошуємо, що для нас вибори важливі в плані виконання Мінських угод. Що стосується проведення їх у лютому-квітні, як це було визначено раніше, то, враховуючи позицію Києва, за погодженими проектами немає можливості їх проводити, і зараз ці дати є дуже і дуже умовними", - сказав Пушилін.

За його словами, для кардинального поліпшення внутрішньої ситуації "вибори навряд чи зможуть допомогти".

Він заявив, що потрібно сконцентруватися на законопроекті про вибори, який має бути узгоджений - "коли це станеться – 2016-й, 2017-й або пізніше в рамках Мінського формату".