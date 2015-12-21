У РФ вважають "неприйнятним" проведення виборів на окупованому Донбасі за чинним законом України

Про це він сказав під час відеомосту Москва-Відень, передає власний кореспондент УНІАН в РФ.

«Говорити про те, як наголошують українські переговорники в контактній групі, щоб переносити недосконале за своєю суттю законодавство на виборчий процес на Донбасі, просто неприйнятно. Тим паче, що в комплексі заходів записано конкретне завдання, яке має вирішуватися у взаємодії між Києвом, Донецьком і Луганськом, - йдеться про спеціальний закон про місцеві вибори», - зазначив Лукашевич.

За його словами, «нинішнє українське законодавство грішить багатьма концептуальними вадами».

«Що стосується спостереження за майбутніми виборами (на окупованому Донбасі - УНІАН), йдеться саме про моніторинг, а не про підготовку. Готувати ці вибори мають сторони конфлікту, тобто Київ, Донецьк і Луганськ, відпрацьовуючи модальності цих виборів, відпрацьовуючи законодавство, яке спеціально обумовлюватиме процедури для цих місцевих виборів», - сказав російський постпред.

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Він зазначив, що роль Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) полягає в тому, щоб, як зазначено в комплексі заходів, зафіксувати відповідність цих виборів стандартам, після чого статус цього регіону, який до цього має тимчасовий характер, повинен отримати «постійну прописку».

«Тобто, від БДІПЛ також дуже багато що залежатиме з точки зору спостереження й оцінки цих виборів з позиції тих стандартів, які прийняті в міжнародній практиці», - додав Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада президент Петро Порошенко заявив, що українська сторона передала тристоронній контактній групі в Мінську концепцію виборів на окупованій території Донбасу.

За його словами, умови для проведення виборів на Донбасі прописані Мінськими домовленостями.

Йдеться про відновлення діяльності політичних партій, ЗМІ, Міністерства юстиції і виведення з території незаконних збройних формувань.

Раніше представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації в Донбасі Роман Безсмертний заявляв, що українська сторона наполягає на тому, щоб вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу пройшли за чинним законом про місцеві вибори з певними корективами.