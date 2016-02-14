Під Зайцевим вбито одного військового ЗС Росії, ще одного поранено
14:07, 14 лютого 2016Війна
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Один військовослужбовець Збройних сил (ЗС) Росії загинув та один дістав поранення під час висування у складі диверсійної розвідувальної групи у районі Зайцевого.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожВ донецький морг привезли тіла 6 кадрових військових армії РФ - розвідкаЗа його словами, згідно даних української розвідки. опір населення російським загарбникам на тимчасово окупованих територіях зростає.
"У селі Клинкине Новоазовського району місцеве населення зупинило спробу російських військових вивезти викрадене майно з приватних помешкань. Схопивши мародерів, жителі села навіть намагались здійснити самосуд над ними", - додав Олександр Мотузяник.
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