Під Зайцевим вбито одного військового ЗС Росії, ще одного поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

Читайте такожВ донецький морг привезли тіла 6 кадрових військових армії РФ - розвідкаЗа його словами, згідно даних української розвідки. опір населення російським загарбникам на тимчасово окупованих територіях зростає.

"У селі Клинкине Новоазовського району місцеве населення зупинило спробу російських військових вивезти викрадене майно з приватних помешкань. Схопивши мародерів, жителі села навіть намагались здійснити самосуд над ними", - додав Олександр Мотузяник.