Зовсім інша сторона війни: В Україні з'явиться альбом SMS-листування воїнів АТО з рідними

Волонтери БО «Міжнародний фонд «Повернися живим» запустили проект «Історія нової української армії в смс».

Відзначається, що волонтери починають збирати смс-листування солдатів на фронті з їх родинами та близькими в тилу. Зібрані повідомлення будуть у хронологічному порядку розміщені на сайті і зіставлені з ключовими датами АТО.

"Згодом буде презентована друкована версія проекту. Пам'ятні альбоми отримають автори, які увійшли до нього історій. Придбати альбом зможуть всі охочі, а виручені гроші ми направимо на допомогу учасникам АТО", - повідомили волонтери.

Активісти кажуть, що ці історії в повідомленнях - абсолютно інша сторона війни. Наприклад, найчастіший SMS з «котла» - «У нас все спокійно, не переживайте, всіх люблю».

Волонтери чекають скріншоти смс-листування за адресою office@savelife.in.ua. Відзначається, що найбільш зворушливі історії увійдуть до повноколірного альбому.