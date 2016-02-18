Розвідка заявляє про смерть п'ятьох російських десантників на Донбасі впродовж двох днів

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Підтверджено чергові втрати російських військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях Донбасу. 15-16 лютого у районі так званого «Світлодарського виступу» під час диверсійно-розвідувальних вилазок загинули п’ятеро і поранені двоє військовослужбовців 331-го повітрянодесантного полку (Кострома) 98-ї повітряно-десантної дивізії (Іваново) ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики НЗФ за минулу добу 47 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, переважна більшість цих обстрілів мала прицільний характер.