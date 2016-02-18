Розвідка заявляє про смерть п'ятьох російських десантників на Донбасі впродовж двох днів
12:41, 18 лютого 2016Війна
10329 0
Впродовж двох днів на тимчасово окупованому Донбасі, загинули 5 російських десантників та ще двоє отримали поранення.
REUTERS
Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
«Підтверджено чергові втрати російських військовослужбовців на тимчасово окупованих територіях Донбасу. 15-16 лютого у районі так званого «Світлодарського виступу» під час диверсійно-розвідувальних вилазок загинули п’ятеро і поранені двоє військовослужбовців 331-го повітрянодесантного полку (Кострома) 98-ї повітряно-десантної дивізії (Іваново) ЗС РФ», - йдеться у повідомленні.
Читайте такожТерористи перекидають засоби ППО у район Донецька - Тимчук
Як повідомляв УНІАН, бойовики НЗФ за минулу добу 47 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, переважна більшість цих обстрілів мала прицільний характер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter