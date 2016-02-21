Поблизу Мар’їнки з необережності підірвалися кілька військових

20:42, 21 лютого 2016
Війна
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Поблизу Мар’їнки внаслідок необережного поводження із засобами підриву отримали поранення та травми декілька військовослужбовців. 

Фото УНИАН

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

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"Загиблих немає. Наразі на місці події працює комісія, яка має з’ясувати усі обставини, після чого буде оприлюднена уся детальна інформація", - наголошується у повідомленні.

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