Поблизу Мар’їнки з необережності підірвалися кілька військових

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

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"Загиблих немає. Наразі на місці події працює комісія, яка має з’ясувати усі обставини, після чого буде оприлюднена уся детальна інформація", - наголошується у повідомленні.