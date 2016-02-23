В СБУ занепокоєні наказом Захарченка про переміщення лікарів до Горлівки та Єнакієвого

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук повідомив під час брифінгу.

"У медичних закладах Горлівки та Єнакієвого видано наказ звільнити усі ліжкомісця для того, щоб ці медичні заклади могли, у разі необхідності, приймати поранених", - сказав Ткачук.

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Він наголосив, що оскільки на лінії зіткнення саме в цьому регіоні відбувається найбільше обстрілів і провокацій з боку терористів, то до цієї інформації СБУ ставиться дуже серйозно і ділиться нею з колегами з Міністерства оборони та інших силових відомств.