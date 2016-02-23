У Міноборони розповіли, за що Полторак нагородив політиків іменною зброєю

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони.

Зазначається, що нагородження здійснюється за визначні заслуги у забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ, зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

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Крім того, наголошується, що рішення про нагородження приймається міністром оборони.

У відомстві повідомили, що понад 95% зазначених нагород вручено військовослужбовцям і працівникам Збройних Сил України, які виявили мужність та героїзм під час виконання бойових завдань в антитерористичній операції.

Вчора стало відомо, що міністр оборони Степан Полторак нагородив зброєю голову уряду Арсенія Яценюка, кількох міністрів, секретаря РНБО та кількох народних депутатів.

Також Полторак нагородив іменною зброєю сам себе.