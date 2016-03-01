У Луганській області підірвалася машина з військовими: троє загинули і двоє поранені

У Луганській області на трасі між населеними пунктами Новотошківське і Гірське підірвався автомобіль з військовослужбовцями 80-ї бригади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, за попередньою інформацією, троє військовослужбовців загинули, двоє дістали поранення. Читайте такожУ лісі біля Станиці Луганської на розтяжці підірвалися троє мирних жителів, один загинув «Наразі з'ясовуються обставини трагічної події», - повідомив керівник обласної адміністрації Георгій Тука.

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