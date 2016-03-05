З початку доби терористи 26 раз обстріляли позиції сил АТО

Терористи знову обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Маріїнка", закритий сьогодні вранці через снайперський вогонь.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook у зведенні станом на 18:00.

У штабі нагадали, що в 9:45 вівся прицільний снайперський вогонь по КПВВ "Маріїнка", та для забезпечення безпеки мирних жителів командуванням було прийнято рішення тимчасово призупинити роботу контрольного пункту. Близько 12:00 обстріл КПВВ повторився, додали в штабі.

Всього з початку доби в зоні АТО зафіксовано 26 обстрілів, 17 - на Донецькому напрямку, 6 - на Маріупольському і 3 - на Луганському.

"Близько 11:00 бойовики з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції наших військ поблизу Зайцевого. О 12:40 з мінометів російські терористи випустили по позиціях сил АТО поблизу Авдіївки 50 хв. В 14:25 за цих укріпленнях бойовики відкрили вогонь і зробили 22 пострілу з артилерійських систем великого калібру", - сказано у звіті.

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Крім того, за даними штабу, за позиціями українських військ поблизу Майорска, Троїцького, Новгородського, Луганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів і гранатометів. Опорний пункт під Старогнатовкой російські найманці обстріляли з БМП.

Також ворожі снайпери вели вогонь під Марьинкой, Старогнатовкой і Пісками.