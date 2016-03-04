На Слов’янському напрямку підвищилась інтенсивність снайперських обстрілів - розвідка

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Загалом ситуація в зоні проведення АТО характеризується інтенсивним вогневим впливом противника на підрозділи наших військ», - повідомляє розвідка.

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Впродовж доби здійснено 57 обстрілів зі стрілецької зброї, гранатометів, ЗУ-23-2, 82-мм мінометів та 122-міліметрових РСЗВ “Град”, з них 19 – Миронівський, Луганське, Лозове, Зайцеве, Майорськ, Троїцьке, Новоселівка (Слов’янський напрямок); 33 – Авдіївка, шахта Бутовка, Опитне, Піски, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка (Донецький напрямок); один – Старогнатівка (Волноваський напрямок); чотири – Павлопіль, Водяне, Лебединське, Широкине (Маріупольський напрямок).

Розвідка також зазначає, що українська сторона надала Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ інформацію про наявність танків, САУ та 122-міліметрових РСЗВ “Град” в районах Монахового і Донецька.