У Горлівці місцеві жителі вчинили самосуд над двома російськими військовими – розвідка

У тимчасово окупованій Горлівці місцеві жителі вчинили самосуд над двома російськими військовими, які намагалися згвалтувати і пограбувати жінку.

Як сьогодні повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, 6 березня мешканці міста затримали двох російських військовослужбовців 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу, які в стані сильного алкогольного сп’яніння намагалися згвалтувати та пограбувати молоду жінку. Читайте такожБойовики порушують "режим тиші" на Донбасі, продовжуючи обстріли позицій ЗСУ - штаб АТОВ результаті вчинення самосуду російські військові отримали тяжкі ножові поранення.

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