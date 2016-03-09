ФСБ залучає ветеранів військової служби вербувати найманців для війни на Донбасі - розвідка

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки міністерства оборони України.

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«Федеральна служба безпеки РФ продовжує активно залучати російські організації ветеранів військової служби та бойових дій для вербування найманців і направлення їх для участі у збройній агресії Росії проти України. Встановлено, що одним з координаторів ФСБ РФ на тимчасово окупованих територіях Донбасу виступає громадянин Росії Костянтин Гордієнко, член місцевого відділення Всеросійської громадської організації ветеранів “Бойове братство” м.Гуково (Ростовська обл.)», - повідомляє розвідка.

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У відомстві також зазначають, що підтверджено чергові факти перекидання з території Росії пального для потреб 1 та 2 АК. Зокрема, вчора до Харцизька прибув залізничний ешелон з ПММ (три цистерни з дизельним пальним та одна з бензином). Встановлено, що ешелон супроводжував майор Збройних сил РФ Валерій Павлов.