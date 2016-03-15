Обама закликав Путіна вплинути на бойовиків для виконання режиму припинення вогню на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

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"Президент Обама надав особливого значення необхідності виконання угоди про припинення вогню на сході України об'єднаними російсько-сепаратистськими силами", - зазначається у повідомленні.

Також Обама наголосив на необхідності забезпечення необмеженого доступу спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до територій, які контролюються бойовиками, включно з ділянкою українсько-російського кордону.

Разом з тим, із повідомлення випливає, що основною темою телефонної розмови між президентами США та РФ була ситуація в Сирії.