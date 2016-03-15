Радбез ООН розглядає рішення Росії щодо Сирії як позитивний крок

Про це у вівторок, 15 березня, повідомив головуючий в раді безпеки представник Анголи Ісмаель Гаспар Мартінс.

"Коли ми бачимо виведення військ, це означає, що війна приймає інший оборот, і це добре", - цитує його агентство AP.

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За словами Гаспара Мартінса, члени РБ звернулися до спецпредставника ООН по Сирії Стаффану де Мистури з проханням зробити мирні переговори більш представницькими, включивши в них представників курдів. Очікується, що даний крок не вплине на "той прогрес, який ми зараз спостерігаємо", передає російська редакція DW.

Де Містура поінформував РБ про мирні переговори, які почалися в той же день. Постпред Росії в Радбезі ООН Віталій Чуркін повідомив про заяву президента РФ Володимира Путіна про відвід військ.