Радбез ООН розглядає рішення Росії щодо Сирії як позитивний крок
Всі 15 членів Ради Безпеки (РБ) ООН розглядають заяву Москви про виведення військ з території Сирії як позитивний крок.
Про це у вівторок, 15 березня, повідомив головуючий в раді безпеки представник Анголи Ісмаель Гаспар Мартінс.
"Коли ми бачимо виведення військ, це означає, що війна приймає інший оборот, і це добре", - цитує його агентство AP.
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За словами Гаспара Мартінса, члени РБ звернулися до спецпредставника ООН по Сирії Стаффану де Мистури з проханням зробити мирні переговори більш представницькими, включивши в них представників курдів. Очікується, що даний крок не вплине на "той прогрес, який ми зараз спостерігаємо", передає російська редакція DW.
Де Містура поінформував РБ про мирні переговори, які почалися в той же день. Постпред Росії в Радбезі ООН Віталій Чуркін повідомив про заяву президента РФ Володимира Путіна про відвід військ.