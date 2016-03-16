Сили АТО звільнили дві третини Донбасу - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу в рамках заходів з відзначення другої річниці з дня створення батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького.

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"Сьогодні вже забули всі ці "пропальщики", що саме зусиллями героїв Збройних сил України, Нацгвардії, бійців СБУ, Управління ДСО, українських прикордонників було звільнено дві третини Донбасу", - сказав президент.

"На сьогодні жодних "сепарських" мітингів там не відбувається... І це наша спільна перемога", - наголосив Порошенко.