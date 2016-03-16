Бойовики обстріляли Зайцеве, є поранені мирні жителі – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.

«Незаконні збройні формування обстріляли мирне населення смт Зайцеве. Сьогодні бойовики цілеспрямовано здійснили 8 обстрілів із 82- та 120-міліметрових мінометів по житлових будинках населеного пункту. Пошкоджені помешкання, інфраструктура, поранення отримали цивільні мешканці», - йдеться в повідомленні.

Збройні сили України чітко дотримуються Мінських домовленостей, не піддаються на провокації і залишаються на визначених позиціях.

Читайте такожСили АТО звільнили дві третини Донбасу - Порошенко

Про порушення мирних угод російськими найманцями поінформовано представників Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, наголосили у штабі АТО.

Разом з тим, за даними штабу АТО, проросійські бойовики сьогодні 24 рази обстріляли українських військових на Донбасі.

Так, за даними штабу, близько 7-ї ранку бойовики з танку вели вогонь по позиціях в районі Авдіївки, а укріплення поблизу Зайцевого та сам населений пункт обстріляли із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 та 82 мм. Там же бойовики використали гранатомети різних систем та кулемети великого калібру, зазначається в повідомленні.

Крім того, інформують у штабі АТО, «з БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів російські терористи обстріляли укріплення поблизу Луганського, а по захисниках Троїцького вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та ПТРК».

Снайперський обстріл зафіксовано в районі Авдіївки, Невельського та Красногорівки.

На Маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм, ПТРК та стрілецької зброї вели обстріли сил АТО поблизу Широкіного.

На Луганському напрямку, поблизу Попасної, проросійські бойовики обстріляли українські позиції з ПТРК.