Генштаб Росії віддав бойовикам наказ про посилення вогню на Донецькому напрямку - розвідка

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Розпорядження на ведення інтенсивного вогню на Донецькому напрямку командир 3 омсбр 1 АК генерал-майор ЗС РФ І. Тимофєєв отримав безпосередньо від Генерального штабу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, триває перекидання з території Росії військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів для потреб 1 і 2 АК ЗС РФ.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що до тимчасово окупованого міста Макіївка Донецької області у з російського міста Орел прибув підрозділ внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації.