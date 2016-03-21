Розвідка назвала ім'я росіянина, який керує мотострілецькою бригадою бойовиків у Донецьку
Заступником командира по роботі з особовим складом 5-ї окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС Російської Федерації є полковник ЗС РФ Вадим Ліпкевич.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
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"За документами прикриття – Мітін Вадим Петрович. До прибуття на тимчасово окуповані території України для виконання злочинних наказів військово-політичного керівництва Росії полковник ЗС РФ Ліпкевич проходив службу на посаді помічника командира по роботі з особовим складом 54-ї бригади управління (Білогірськ, Амурської обл.) 35-ї Армії Східного військового округу (Хабаровськ) ЗС РФ", - сказано у повідомленні.
У розвідці додали, що продовжують збирати факти участі кадрових офіцерів ЗС РФ у військових злочинах на тимчасово окупованих територіях сходу України для подальшої передачі у Міжнародний кримінальний суд.
Інформацію про російських військовослужбовців, яких підозрюють у скоєнні військових злочинів на території України, регулярно передають країнам-членам ЄС та НАТО, в тому числі, з метою розширення санкційного списку.