Військові збили безпілотник у районі складів ЗСУ - Генштаб
Українські військові збили безпілотник, який пролітав у районі складів ЗСУ.
Про це повідомили у прес-службі Генштабу.
Зазначається, що черговий поста однієї з військових частин центрального регіону вчасно виявив проліт безпілотного літального апарата над об’єктом, який охороняв, та доповів про цей факт.
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"Було негайно введено в дію план посилення охорони та оборони військової частини, в рамках якого військовослужбовець протидиверсійного резерву солдат Богдан Лавошник застосував штатну зброю по беспілотнику та нейтралізував його", - йдеться у повідомленні Генштабу.
#офіційно У Збройних Силах України проводяться заходи, спрямовані на посилення живучості та протипожежної безпеки баз, а...Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 24 марта 2016 г.
Нагадаємо, раніше на Донеччині, під селищем Гродівка, російські безпілотники кілька разів скидали запальні гранати на склади ЗСУ, але завдяки вчасному реагуванню українських військових наслідки розривів вчасно локалізовані.