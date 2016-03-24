Військові збили безпілотник у районі складів ЗСУ - Генштаб

Про це повідомили у прес-службі Генштабу.

Зазначається, що черговий поста однієї з військових частин центрального регіону вчасно виявив проліт безпілотного літального апарата над об’єктом, який охороняв, та доповів про цей факт.

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"Було негайно введено в дію план посилення охорони та оборони військової частини, в рамках якого військовослужбовець протидиверсійного резерву солдат Богдан Лавошник застосував штатну зброю по беспілотнику та нейтралізував його", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше на Донеччині, під селищем Гродівка, російські безпілотники кілька разів скидали запальні гранати на склади ЗСУ, але завдяки вчасному реагуванню українських військових наслідки розривів вчасно локалізовані.