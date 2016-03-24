Бої у районі Авдіївки: розвідка озвучила втрати серед російських військових за два дні протистоянь

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зафіксовано чергові втрати в підрозділах 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) та 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ, що беруть участь у бойових зіткненнях у районі Авдіївки. 22-23 березня загинуло шість російських військовослужбовців та п’ять отримали важкі поранення", - повідомляє українська розвідка.

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