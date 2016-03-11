Місія ОБСЄ за можливості буде називати винних у ескалації насильства на Донбасі
Заступник керівника спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг заявляє, що місія за можливості буде зазначити відповідальних за будь-які перегрупування сил ближче до лінії фронту та ескалацію насильства на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.
«Ми не припинимо звітувати про те, що ми бачимо, і за можливості будемо зазначити відповідальних за будь-які перегрупування сил ближче до лінії фронту і ескалацію насильства», - заявив він.
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Хуг закликав до відведення озброєння від лінії розмежування, підкресливши, що кровопролиття, де б воно не відбувалося, є неприйнятним.
«Особливо я занепокоєний рівнем насильства вздовж траси Луганське - Дебальцеве, що на схід від Горлівки, та біля Волновахи, на транспортних вузлах між Ясинуватою та Авдіївкою», - зазначив заступник керівника СММ ОБСЄ.