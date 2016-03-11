Місія ОБСЄ за можливості буде називати винних у ескалації насильства на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу.

«Ми не припинимо звітувати про те, що ми бачимо, і за можливості будемо зазначити відповідальних за будь-які перегрупування сил ближче до лінії фронту і ескалацію насильства», - заявив він.

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Хуг закликав до відведення озброєння від лінії розмежування, підкресливши, що кровопролиття, де б воно не відбувалося, є неприйнятним.

«Особливо я занепокоєний рівнем насильства вздовж траси Луганське - Дебальцеве, що на схід від Горлівки, та біля Волновахи, на транспортних вузлах між Ясинуватою та Авдіївкою», - зазначив заступник керівника СММ ОБСЄ.