Російські Мі-8 шпигували вздовж адмінмежі Криму з Херсонщиною

Російські вертольоти Мі-8 шпигували вздовж адміністративної межі окупованого Криму з Херсонською областю.

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, на адміністративній межі прикордонники Херсонського загону виявили 2 російські вертольоти Мі-8, які здійснювали польоти над тимчасово окупованою територією АР Крим. Читайте такожНа Маріупольському напрямку помічено 11 польотів ворожих БПЛА - Лисенко Про даний факт прикордонники повідомили взаємодіючі підрозділи.

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