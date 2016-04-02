Російські Мі-8 шпигували вздовж адмінмежі Криму з Херсонщиною
15:15, 02 квітня 2016Війна
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Російські вертольоти Мі-8 шпигували вздовж адміністративної межі окупованого Криму з Херсонською областю.
Вертоліт Мі-8/ armystrong.ru
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, на адміністративній межі прикордонники Херсонського загону виявили 2 російські вертольоти Мі-8, які здійснювали польоти над тимчасово окупованою територією АР Крим.
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Про даний факт прикордонники повідомили взаємодіючі підрозділи.
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