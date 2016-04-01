В окупованому Криму створили новий проросійський рух, його очільником став екс-регіонал

Як повідомляє "Крим.Реалії", до нього увійшли місцеві регіональні відділення російських політичних партій "Патріоти Росії", "Союз Праці", "Екологічна партія "Зелені" та більше десяти громадських організацій і об'єднань, у тому числі "Велике братство ветеранів бойових дій без кордонів", "Ветерани ФСБ Росії", "Русское движение Крыма", "Народне ополчення", більше всім відоме як "самооборона", "Крим-юрт" та інші.

Головою руху одностайно обрали лідера місцевих "Патріотів Росії" Володимира Кіма, який до 2014 року представляв українську "Партію Регіонів" і до анексії Криму Росією обіймав посаду першого заступника голови Сімферопольської районної державної адміністрації.

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Він заявив, що нове утворення "виступатиме за конструктивний діалог із виконавчою та законодавчою владою республіки".

За його словами, створення "Сильного Криму" не пов'язане з майбутніми осінніми виборами до російської Держдуми. Кім не відкидає "конструктивних домовленостей" щодо цього.

Нагадаємо, Рада визначила дату початку тимчасової окупації Криму. Законом у Законі України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" встановлюється, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року.