Опубліковано докази обстрілу бойовиками населених пунктів Донбасу з "Градів" (фото, відео)

Їх на своїй сторінці у Facebook виклала українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК).

"Так, у період з 20:13 до 20:14 16 листопада бойовиками з РСЗВ "Град" були обстріляні житлові сектори населеного пункту Красногорівка, а з 20:40 до 20:56 житлові сектори населеного пункту Горняк Донецької області. Загалом було випущено 12 ракет", - йдеться у повідомленні.

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Докази здійснених обстрілів зафіксовані технічними засобами спостереження та передані СММ ОБСЄ.

Наразі українською стороною СЦКК готуються відповідні пропозиції щодо можливого розгляду та ретельного розслідування зазначеного питання в рамках Тристоронньої контактної групи.